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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 09:18

PF pede a Fachin para investigar suspeita de tráfico de mulheres em festas de Vorcaro

Daniel Vorcaro está sendo investigado por um suposto caso de envolvimento em uma rede internacional de prostituíção

Daniel Vorcaro está sendo investigado por um suposto caso de envolvimento em uma rede internacional de prostituíção

Banco Master/Reprodução/JC
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Agências
A Polícia Federal pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para investigar suspeitas de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual e de lenocídio (favorecer prostituição) em festas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
O pedido foi encaminhado na semana passada ao presidente do Supremo, Edson Fachin. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

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