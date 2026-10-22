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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 19:45

Pesquisas fazem mercado financeiro oscilar na reta final do segundo turno

Resultados das pesquisas são sentidos pelo mercado financeiro

Resultados das pesquisas são sentidos pelo mercado financeiro

AFP/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
As pesquisas eleitorais divulgadas na semana que antecede o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25), apontam uma disputa equilibrada entre o senador  Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora o senador figure numericamente à frente em todos os levantamentos divulgados entre segunda (19) e esta quinta-feira (22), a maioria das pesquisas indica empate técnico entre os candidatos, com exceção da Atlas/Bloomberg, do dia 19 de outubro.

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