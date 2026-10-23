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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:25

Horário eleitoral gratuito termina nesta sexta-feira no rádio e na TV

A última exibição acontece na televisão entre 20h30 e 20h40

A última exibição acontece na televisão entre 20h30 e 20h40

AG/DIVULGAÇÃO/JC
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Esta sexta-feira (23) é o último dia de veiculação do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para os candidatos à Presidência da República antes do segundo turno, marcado para domingo (25). A última exibição acontece na televisão entre 20h30 e 20h40 e encerra a propaganda eleitoral no espaço das emissoras.

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