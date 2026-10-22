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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 19:57

Zucco e Melo fazem mobilização em apoio a Flávio Bolsonaro em Porto Alegre

Ato ocorreu na Esquina Democrática, no Centro Histórico da Capital

Ato ocorreu na Esquina Democrática, no Centro Histórico da Capital

Mateus Raugust/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A três dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o domingo (25), o governador eleito no Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), participaram, nesta quinta-feira (22), de uma mobilização na Esquina Democrática, no Centro Histórico da Capital, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a Presidência da República com o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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