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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 19:56

Deputada eleita Ana Elisa promove ato pró-Lula em Porto Alegre

Apoiadores se reuniram no Viaduto do Brooklyn, na região central da Capital

Apoiadores se reuniram no Viaduto do Brooklyn, na região central da Capital

Guilherme Zanini/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Deputada federal eleita mais jovem do País, Ana Elisa (PT-MG) promoveu um ato nesta quinta-feira (22), em Porto Alegre, em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa de segundo turno com o senador Flávio Bolsonaro (PL). Apoiadores se reuniram no Viaduto do Brooklyn, na região central da Capital, e depois caminharam no entorno da reitoria da Ufrgs.

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