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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:50

Governo do Estado oficializa encerramento das atividades da Metroplan após processo de transição iniciado em 2017

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano assumirá atribuições da Metroplan

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano assumirá atribuições da Metroplan

STÉFANI RODRIGUES/ESPECIAL/CIDADES
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Jornal do Comércio
O governo do Estado publicou, na quinta-feira (22), o Decreto 59.019/2026, que estabelece o encerramento das atividades da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) a partir de 1º de novembro de 2026. A extinção da fundação foi autorizada pela Lei 14.982/2017, de 16 de janeiro de 2017, regulamentada pelo Decreto 53.756/2017, de 18 de outubro de 2017. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do governo gaúcho.

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