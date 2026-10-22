Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaPalácio Piratini

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 15:09

Leite vai encaminhar projeto que cria autarquia para gerir recursos hídricos no Rio Grande do Sul

Leite apresentou ao governador eleito Luciano Zucco (PL) o projeto de criação da autarquia para gestão das águas no Rio Grande do Sul

Leite apresentou ao governador eleito Luciano Zucco (PL) o projeto de criação da autarquia para gestão das águas no Rio Grande do Sul

Marcus Meneghetti/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
O governador Eduardo Leite (PSD) apresentou ao governador eleito Luciano Zucco (PL) a proposta de criação de uma autarquia para a gestão das águas no Rio Grande do Sul. Leite, Zucco e suas equipes se reuniram nesta quinta-feira (22) no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) para a segunda reunião de transição de governo.

Notícias relacionadas