Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaIndústria

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:44

Fepam deve emitir licença para projeto da CMPC em Barra do Ribeiro até sexta-feira, diz Leite

O governador Eduardo Leite falou sobre a licença da CMPC após reunião de transição com o governador eleito Luciano Zucco (PL) no Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre

O governador Eduardo Leite falou sobre a licença da CMPC após reunião de transição com o governador eleito Luciano Zucco (PL) no Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre

Vitor Rosa/SecomRS/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
O governador Eduardo Leite (PSD) acredita que a licença para a nova fábrica de celulose da CMPC no município de Barra do Ribeiro deve ser liberada até sexta-feira (23). Leite divulgou a informação na manhã desta quinta-feira (22), após a reunião de transição de governo com o governador eleito Luciano Zucco (PL).

Notícias relacionadas