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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 12:51

Leite e Zucco discutem obras do Funrigs na segunda reunião de transição

Segunda reunião de transição de governo reuniu o atual governador Eduardo Leite (PSD), o governador eleito Luciano Zucco (PL) e suas equipes no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre

Segunda reunião de transição de governo reuniu o atual governador Eduardo Leite (PSD), o governador eleito Luciano Zucco (PL) e suas equipes no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre

Vitor Rosa/Divulgação Secom/JC
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Marcus Meneghetti
Após a segunda reunião de transição do governo do Rio Grande do Sul, realizada nesta quinta-feira (22) no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite (PSD) e o governador eleito Luciano Zucco (PL) defenderam a prorrogação do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Zucco disse que já conversou com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) sobre a prorrogação do fundo. Flávio disputa o segundo turno da eleição presidencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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