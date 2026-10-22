Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 10:43

Justiça do Trabalho fecha acordo ou acolhe pedido em 79% das ações de assédio eleitoral em 2026

TST não informou quantos dos processos com decisões parcialmente procedentes reconheceram a prática de assédio eleitoral

TST não informou quantos dos processos com decisões parcialmente procedentes reconheceram a prática de assédio eleitoral

TST/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
A Justiça do Trabalho fechou acordos ou aceitou pelo menos um dos pedidos apresentados por trabalhadores em 94 dos 119 processos sobre assédio eleitoral que tiveram decisões na primeira instância em 2026, segundo dados do TST (Tribunal Superior do Trabalho). O número equivale a 79% da amostra.
Do total, 35 processos terminaram em acordos homologados, 54 tiveram sentenças que acolheram parte dos pedidos e cinco tiveram todos os pedidos julgados procedentes. Outros 25 processos tiveram sentenças de improcedência.

Notícias relacionadas