Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 09:42

Flávio tem 45,2% ante 44,1% de Lula, em empate técnico, mostra pesquisa Indexa/Broadcast

Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 50,6% do total contra 49,4% de Lula

Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 50,6% do total contra 49,4% de Lula

Montagem sob fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
Compartilhe:
Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 45,2% das intenções de voto, ante 44,1% do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma simulação estimulada de segundo turno da pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira (22). Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, configura empate técnico.

Notícias relacionadas