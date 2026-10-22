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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 08:22

Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio

Advogados acusam a chapa adversária de cometer abuso de poder econômico e uso indevidos dos meios de comunicação

Advogados acusam a chapa adversária de cometer abuso de poder econômico e uso indevidos dos meios de comunicação

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências

A campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou nesta quarta-feira (21) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma ação de investigação eleitoral para cassar o registro da candidatura da chapa formada pelo candidato Flávio Bolsonaro (PL) e o candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL).

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