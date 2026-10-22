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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 07:25

Lula aceita proposta de Flávio para quebra de sigilo bancário

Equipe de Lula estará no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (22), às 11h, para protocolar a resposta de Lula

Equipe de Lula estará no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (22), às 11h, para protocolar a resposta de Lula

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências

A coordenação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição afirmou que o candidato do PT aceitou as condições de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), para quebra do sigilo bancário e telefônico dele e de seus parentes. A informação foi dada pelo coordenador da campanha do petista, Camilo Santana.

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