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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 00:25

Juristas e ex-ministros do STF fazem ato pela democracia

Manifesto foi nesta quarta-feira em ato no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP

Manifesto foi nesta quarta-feira em ato no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP

Universidade de São Paulo/ Divulgação/Jc
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Agências
Um manifesto em defesa da Constituição e da democracia reúne mais de 600 assinaturas, entre advogados, professores e ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação é organizada pela Comissão Arns, entidade voltada à defesa dos direitos humanos, e pelo Centro Acadêmico XI de Agosto, que representa alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

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