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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:25

Entenda o que é permitido e o que é proibido no dia da eleição

Algumas proibições são em relação à boca de urna e uso do celular na cabine de votação

Algumas proibições são em relação à boca de urna e uso do celular na cabine de votação

Agência Brasil
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No próximo domingo (25) os eleitores vão às urnas para escolher novo Presidente da República. Para o dia do pleito, a Justiça Eleitoral determina algumas regras às quais o cidadão deve se atentar. A principal determinação diz respeito à proibição do uso de equipamentos eletrônicos no momento de votação.

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