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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:03

Reunião de transição entre Leite e Zucco nesta quinta-feira (22) tratará da reconstrução

Atual governador e o eleito voltam a se encontrar nesta quinta

Atual governador e o eleito voltam a se encontrar nesta quinta

Vitor Rosa/SECOM/Divulgação/JC
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O atual governador gaúcho, Eduardo Leite (PSD), e o governador eleito, Luciano Zucco (PL), se reunirão na manhã de quinta-feira (22), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), para dar continuidade ao processo de transição de governo.

O encontro será promovido para uma atualização das informações sobre o Plano Rio Grande e os mais de 240 projetos de reconstrução e resiliência gerenciados pelo programa, sob supervisão da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg).]

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