Melo defende que sucessor ao paço municipal seja "construído" em aliança entre MDB e PL

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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 16:31
Embora acredite que seja cedo para pensar nas eleições municipais de 2028, Melo quer construir um sucessor na aliança entre MDB e PLSérgio Gonzalez/ Divulgação Federasul/JC