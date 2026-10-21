Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaPartidos

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 16:31

Melo defende que sucessor ao paço municipal seja "construído" em aliança entre MDB e PL

Embora acredite que seja cedo para pensar nas eleições municipais de 2028, Melo quer construir um sucessor na aliança entre MDB e PL

Embora acredite que seja cedo para pensar nas eleições municipais de 2028, Melo quer construir um sucessor na aliança entre MDB e PL

Sérgio Gonzalez/ Divulgação Federasul/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
O prefeito Sebastião Melo (MDB) defendeu nesta quarta-feira (21) que o seu sucessor na prefeitura de Porto Alegre seja construído a partir da aliança entre o MDB e o PL. Entretanto, Melo – que apoia o candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) – sustentou que esse tema deve ser discutido após o segundo turno da eleição presidencial.

Notícias relacionadas