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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 14:51

TSE estuda desativar canais políticos no WhatsApp 48h antes da eleição

Iniciativa deve atingir o canal Exército do Lula e Tropa do Flávio

Iniciativa deve atingir o canal Exército do Lula e Tropa do Flávio

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Uma minuta de resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê que canais de WhatsApp com teor político e mais de 200 mil seguidores sejam desativados nas 48 horas anteriores e 24 horas posteriores ao segundo turno da eleição, marcado para o próximo domingo (25).

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