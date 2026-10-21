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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 12:47

Melo classifica fim da escala 6X1 como "irresponsabilidade eleitoral"

Melo estima aumento de R$ 35 bilhões no custo dos serviços públicos municipais

Melo estima aumento de R$ 35 bilhões no custo dos serviços públicos municipais

Marcus Meneghetti/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB), que palestrou no Tá na Mesa desta quarta-feira (21) na sede da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) em Porto Alegre, classificou o fim da escala 6X1 como uma “irresponsabilidade eleitoral”. Melo acredita que a redução da jornada de trabalho pode aumentar o custo dos serviços na prefeitura.

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