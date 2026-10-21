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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 09:21

Locais de votação são alterados para o 2º turno nos municípios de Parobé e Santa Maria

Tribunal diz que mudanças visam garantir a segurança e a facilidade de deslocamento para eleitores

Tribunal diz que mudanças visam garantir a segurança e a facilidade de deslocamento para eleitores

Marcelo Camargo/Agência Brasil/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Dois locais de votação para o segundo turno das eleições, que ocorrem neste domingo (25), foram alterados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). As mudanças afetam seções eleitorais nos municípios de Parobé e Santa Maria, e visam, de acordo com o TRE-RS, garantir segurança e facilidade de deslocamento para eleitoras e eleitores.

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