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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 07:56

Flávio Bolsonaro tem 51,1%, e Lula, 48,9% dos votos válidos, e seguem empatados, diz Meio/Ideia

Candidatos também estão tecnicamente empatados na rejeição

Candidatos também estão tecnicamente empatados na rejeição

Nelson Almeida/AFP
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,1% dos votos válidos, ante 48,9% do presidente Lula (PT), e os dois seguem tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, mostra nova rodada da pesquisa Meio/Ideia.
A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. No cálculo dos votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os entrevistados que dizem não saber em quem votar.

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