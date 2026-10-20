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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:55

Ao TSE, Meta nega tratamento desigual entre candidaturas presidenciais

A manifestação foi enviada pela empresa na noite de segunda-feira

A manifestação foi enviada pela empresa na noite de segunda-feira

Agência Brasil
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Agências

Em manifestação enviada na noite de segunda-feira (19) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a empresa Meta - responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp - negou ter favorecido o alcance de publicações em prol de algum dos candidatos na corrida presidencial



No documento, a empresa afirma que os conteúdos relativos às duas candidaturas são tratados de forma igual e não discriminatória e que um documento técnico anexado ao processo descreve o mecanismo que assegura essa isonomia

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