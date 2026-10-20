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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:45

Flávio mobiliza influenciadores e foca no Sudeste em resposta ao PT nas ruas

Flávio Bolsonaro pediu reforço na campanha online

Flávio Bolsonaro pediu reforço na campanha online

Vittor Sales/Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação/JC
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Agências
Na última semana antes do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) mira o Sudeste, priorizando o debate da TV Globo e buscando sustentar a mobilização de rua, em resposta aos atos da esquerda por todo o país.
Até a votação de domingo (25), o presidenciável do PL vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em uma estratégia de se concentrar nos principais colégios eleitorais do país, dada a previsão de uma disputa apertada.

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