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CapaPolíticaCâmara De Porto Alegre

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 00:25

Câmara de Porto Alegre realiza audiência pública nesta quinta-feira para debater mudanças no Comui

Reunião acontece nesta quinta-feira (22), às 19h, no Plenário Otávio Rocha

Reunião acontece nesta quinta-feira (22), às 19h, no Plenário Otávio Rocha

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara Municipal de Porto Alegre realiza, nesta quinta-feira (22), às 19h, uma audiência pública para debater mudanças no Conselho Municipal do Idoso (Comui), propostas pelo Executivo. O tema volta à pauta após pedidos de integrantes do Comui e da bancada de oposição por mais discussão sobre o projeto.

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