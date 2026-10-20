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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 16:20

Eleição suplementar para a prefeitura de Arroio do Sal acontece no próximo domingo

A eleição suplementar foi convocada após o TRE-RS julgar a cassação dos mandatos dos chefes do executivo

A eleição suplementar foi convocada após o TRE-RS julgar a cassação dos mandatos dos chefes do executivo

João Paulo Ferreira/Divulgação/JC
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No próximo domingo (25), quando acontece o segundo turno das Eleições de 2026, os eleitores de Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho, também escolherão o novo prefeito e vice-prefeito do município. As eleições serão realizadas das 8h às 17h. Deverão comparecer às urnas 9.517 eleitores, distribuídos em oito locais de votação.

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