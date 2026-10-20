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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 14:03

Sergio Moro anuncia Pricilla Santana como próxima secretária da Fazenda do Paraná

Pricilla é atual secretária da Fazenda do RS

Pricilla é atual secretária da Fazenda do RS

Robson Nunes/Ascom/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governador eleito no Paraná, Sergio Moro (PL), anunciou nesta quarta-feira (20) Pricilla Santana, atual secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, para comandar a pasta da Fazenda no futuro governo paranaense. Ela comanda a secretaria no Estado desde 2023, tendo atuado durante o segundo mandato de Eduardo Leite (PSD).

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