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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 13:51

Lula formaliza ao TSE abertura de sigilo caso Flávio Bolsonaro entregue seus dados

A proposta de Lula é que também sejam abertos os sigilos de pessoas jurídicas das quais os candidatos sejam sócios ou administradores

A proposta de Lula é que também sejam abertos os sigilos de pessoas jurídicas das quais os candidatos sejam sócios ou administradores

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O presidente e candidato a reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou nesta terça-feira (20) a proposta abrir seus sigilos bancário, fiscal e telefônico caso seu adversário no segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), faça o mesmo. A formalização foi feita por meio de documento entregue ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Lula tem batido nessa tecla desde de o último domingo (18), quando, no debate presidencial da TV Bandeirantes, desafiou o adversário a abrir seus sigilos. A campanha petista avalia esse como um dos pontos altos da participação do presidente no debate. Também identificou que, ao não aceitar o desafio, Flávio Bolsonaro se desgastou com setores do eleitorado.

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