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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 08:39

Mudança em seções afetou mais de 1,9 mi de eleitores no 1º turno; TSE atualiza locais para 2ª etapa

Alterações são previstas por questões logísticas, como problemas climáticos e de infraestrutura dos prédios

Alterações são previstas por questões logísticas, como problemas climáticos e de infraestrutura dos prédios

Alessandra Xavier/Especial/JC
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Agências
Após o anúncio de mudanças de locais de votação entre o primeiro e segundo turnos gerar confusão pela divergência nos números disponibilizados no site do TSE, o tribunal afirmou nesta segunda-feira (19) que os valores estão sendo atualizados à medida que as zonas eleitorais concluem os registros e fazem ajustes necessários.
CONSULTE SE HOUVE MUDANÇA NO SEU LOCAL DE VOTAÇÃO
No sábado (17), o portal de estatísticas do órgão apontava alteração em 4.289 seções. No domingo (18), por volta de 12h, eram 2.033, valor que caiu para 1.397 no final da noite. Às 22h desta segunda, o total informado era de 438 seções, que afetam 126.032 eleitores. O número pode mudar até o dia do pleito.

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