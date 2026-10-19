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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 15:53

Hohlfeldt anuncia desfiliação do MDB após críticas ao apoio a Flávio Bolsonaro

O ex-vice-governador anunciou a saída em um manifesto divulgado no final de semana

O ex-vice-governador anunciou a saída em um manifesto divulgado no final de semana

JONATHAN HECKLER/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Hohlfeldt, anunciou a sua saída do MDB neste final de semana. O político criticou a postura do partido diante do apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

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