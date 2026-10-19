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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:36

Janones é internado em UTI com arritmia cardíaca após debate entre Lula e Flávio Bolsonaro

Criador do "Exército do Lula" no WhatsApp, com mais de 5 milhões de seguidores, Janones acompanhou o petista na emissora

Criador do "Exército do Lula" no WhatsApp, com mais de 5 milhões de seguidores, Janones acompanhou o petista na emissora

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC
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Agências
O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com arritmia cardíaca após o debate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha na manhã desta segunda-feira (19).
Janones está em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e apresenta quadro estável, segundo a cardiologista Ludhmila Hajjar. Lula e Flávio se enfrentaram em um debate pela primeira vez nesta eleição na noite deste domingo (18), na Band. Criador do "Exército do Lula" no WhatsApp, com mais de 5 milhões de seguidores, Janones acompanhou o petista na emissora.

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