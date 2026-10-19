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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 08:53

Na pesquisa Atlas/Bloomberg, Flávio tem 49,8% contra 47,6% de Lula

No último levantamento divulgado no dia 8, Lula aparecia com 45,7% dos votos e Flávio com 51,1%

No último levantamento divulgado no dia 8, Lula aparecia com 45,7% dos votos e Flávio com 51,1%

MAURO PIMENTEL
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 49,8% das intenções de voto totais para o segundo turno da eleição presidencial, contra 47,6% do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta segunda-feira (19).

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