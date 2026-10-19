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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 08:34

Lula faz caminhada com apoiadores nesta segunda-feira, em Porto Alegre

Ato de campanha de Lula para o segundo turno ocorre ao lado de apoiadores do partido no RS

Ato de campanha de Lula para o segundo turno ocorre ao lado de apoiadores do partido no RS

EVARISTO SA / AFP
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, participa nesta segunda-feira (19) de uma caminhada na capital do Rio Grande do Sul. O ato de campanha para o segundo turno ocorre ao lado de Juliana Brizola (PDT), Edegar Pretto (PT), Paulo Pimenta (PT), Manuela D’Ávila (PSOL), Paulo Paim (PT), Olívio Dutra (PT) e Tarso Genro (PT).

A concentração do público está marcada para as 16h, no Largo dos Açorianos, entre as avenidas Loureiro da Silva e Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, com o início do ato às 17h. Também estarão presentes ex-governadores, deputados e deputadas, apoiadores e outras lideranças políticas.

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