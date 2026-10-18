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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 18:17

TRE-RS informa sobre mudanças nos locais de votação em 3 municípios no 2º turno

Maioria do eleitorado votará nos mesmos locais do primeiro turno

Maioria do eleitorado votará nos mesmos locais do primeiro turno

Agência Brasil
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O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) informa alterações dos locais de votação no segundo turno das eleições, no próximo domingo (25), em três municípios gaúchos: Manoel Viana, São Luiz Gonzaga e Uruguaiana.

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