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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 18:04

Apoiadores de Lula realizam ato na Redenção a uma semana do segundo turno

Milhares de manifestantes passaram pelo local

Milhares de manifestantes passaram pelo local

Especial/Bolívar Cavalar/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), marcado para o próximo domingo (25), apoiadores do petista realizaram um ato em defesa de sua reeleição neste domingo (18), no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Milhares de manifestantes passaram pelo local.

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