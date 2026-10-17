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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 15:48

Justiça federal manda Meta restabelecer contas bloqueadas de entidades estudantis no RS

As entidades foram à Justiça após terem as contas no Instagram bloqueadas após postagens relacionadas ao cenário eleitoral

As entidades foram à Justiça após terem as contas no Instagram bloqueadas após postagens relacionadas ao cenário eleitoral

FABRICE COFFRINI/AFP/JC
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Agências
A 1ª Vara Federal de Porto Alegre determinou nesta sexta-feira (16) que o Facebook e a Meta restabeleçam em dois dias as contas de entidades estudantis ligadas à Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e à UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre).
As entidades, com participação do MPF (Ministério Público Federal), foram à Justiça após terem as contas no Instagram bloqueadas após postagens relacionadas ao cenário eleitoral.

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