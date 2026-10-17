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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 15:28

Mais de 4 mil eleitores tiveram locais de votação alterados

A consulta pode ser feita no aplicativo e-título ou no portal do TSE, no menu autoatendimento eleitoral

A consulta pode ser feita no aplicativo e-título ou no portal do TSE, no menu autoatendimento eleitoral

Agência Brasil/JC
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Agências

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou o local de votação de 4.352 seções eleitorais neste 2º turno. Isso corresponde a apenas 0,87% das seções do país. 

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