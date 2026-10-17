Mais de 4 mil eleitores tiveram locais de votação alterados

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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 15:28
A consulta pode ser feita no aplicativo e-título ou no portal do TSE, no menu autoatendimento eleitoralAgência Brasil/JC
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou o local de votação de 4.352 seções eleitorais neste 2º turno. Isso corresponde a apenas 0,87% das seções do país.