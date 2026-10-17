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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 09:44

Flávio Bolsonaro diz que vai respeitar resultado das eleições, seja qual for

Candidato do PL tem feito uma série de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Candidato do PL tem feito uma série de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

nelson almeida/AFP/JC
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Agências
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (16) que respeitará o resultado da eleição, mesmo se perder a disputa. "Vou disputar as eleições com as regras que estão aí. Independentemente de qual for o resultado, vou respeitar", declarou, durante a sabatina promovida pela TV Globo.

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