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CapaPolíticaEntrevista Especial

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 00:25

Campanha de Flávio Bolsonaro está propositiva, avalia Marcon

Deputado federal Maurício Marcon (PL) foi o mais votado no Rio Grande do Sul em 2026

Deputado federal Maurício Marcon (PL) foi o mais votado no Rio Grande do Sul em 2026

/fotos: Bruno Spada/Câmara dos Deputados/JC
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Marcus Meneghetti
O deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Maurício Marcon (PL), acredita que a campanha do candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) está mais propositiva que a do adversário no segundo turno das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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