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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 16:26

Eduardo Leite e Alckmin discutem em São Paulo projetos para o desenvolvimento econômico do RS

Encontro ocorreu na sede da Invest RS

Encontro ocorreu na sede da Invest RS

Ascom Invest RS/Divulgação/JC
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O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), na sede da Invest RS, em São Paulo, para tratar de projetos para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. A agenda abordou investimentos em infraestrutura, atração de novos empreendimentos e iniciativas para ampliar a competitividade do Estado.

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