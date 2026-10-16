Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 11:42

Lula fará campanha em Porto Alegre na segunda-feira

Detalhes da agenda estão sendo definidos em reunião pelo PT gaúcho

Detalhes da agenda estão sendo definidos em reunião pelo PT gaúcho

Nelson Almeida/AFP/JC
Compartilhe:
Amanda Schultz
Amanda Schultz
O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), virá para o Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira (19). A previsão é de que Lula participe de uma caminhada de cerca de 1 km em Porto Alegre, com trajeto ainda a ser definido. As lideranças do PT gaúcho estão organizando os detalhes da programação em reunião na manhã desta sexta-feira.

Notícias relacionadas