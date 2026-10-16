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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 11:10

Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 50% dos votos válidos, mostra pesquisa PoderData/Aya

Com a mesma pontuação dos dois candidatos, a 9 dias da eleição a corrida ao Palácio do Planalto segue indefinida

Com a mesma pontuação dos dois candidatos, a 9 dias da eleição a corrida ao Palácio do Planalto segue indefinida

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
Pesquisa PoderData/Aya divulgada na manhã desta sexta-feira (16), mostra que o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador e presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, estão empatados em 50% dos votos válidos neste segundo turno. Com a mesma pontuação dos dois candidatos, a 9 dias da eleição, em 25 de outubro, a corrida ao Palácio do Planalto segue indefinida.

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