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CapaPolíticaTrabalho

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 08:46

Davi Alcolumbre promulga fim da escala 6x1 nesta sexta

Senador pediu que todos compareçam para celebrar a aprovação das emendas de grande importância para o povo brasileiro

Senador pediu que todos compareçam para celebrar a aprovação das emendas de grande importância para o povo brasileiro

Agência Brasil
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Agências
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), divulgou que vai promulgar nesta sexta-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221) que trata do fim da escala 6x1. Na mesma sessão, o parlamentar, que é também presidente do Congresso Nacional, escreveu que vai assinar também a PEC 14, que prevê aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. "Solicito a todos que compareçam para que possamos celebrar a aprovação dessas emendas de grande importância para o povo brasileiro", escreveu o parlamentar em documento para os senadores.

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