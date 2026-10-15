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CapaPolíticaGoverno Do Rs

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:07

Eduardo Leite pede à União prorrogação do prazo para execução dos recursos do Funrigs

Eduardo Leite elogia relatório sobre dı́vidas rurais, mas vê lacunas

Eduardo Leite elogia relatório sobre dı́vidas rurais, mas vê lacunas

FABIOLA CORREA/JC
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JC
JC
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), esteve reunido nesta quinta-feira (15), em Brasília, com a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, a quem entregou ofício solicitando a prorrogação do prazo para execução financeira dos recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O pedido é para que o prazo, atualmente previsto para outubro de 2027, seja estendido até dezembro de 2028.

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