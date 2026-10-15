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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 17:44

Fim da escala 6x1 no Brasil; veja como são as jornadas de trabalho na América Latina

As mudanças nas jornadas de trabalho na América Latina refletem diferentes estratégias para regular o tempo dedicado ao trabalho e ao descanso

As mudanças nas jornadas de trabalho na América Latina refletem diferentes estratégias para regular o tempo dedicado ao trabalho e ao descanso

Abicalçados/Divulgação/JC
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Laura Richa
Laura Richa
A aprovação do fim da escala 6x1 no Brasil, com a garantia de dois dias de descanso semanal, coloca em perspectiva as regras de jornada de trabalho adotadas pelos demais países da América Latina. Chile e Colômbia já reduziram seus limites semanais para 42 horas, enquanto o México prevê uma diminuição gradual de 48 para 40 horas até 2030. Em outros países, como Equador e Venezuela, o limite já é de 40 horas semanais. Na Argentina, por outro lado, uma reforma trabalhista aprovada em 2026 ampliou a possibilidade de jornadas diárias de até 12 horas, sob determinadas condições.

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