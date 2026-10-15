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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:41

Fim da escala 6x1 pode aumentar tarifa de ônibus em Porto Alegre, afirma Melo

Declarações foram dadas durante entrega da Lei Orçamentário Anual de 2027 à Câmara Municipal

Declarações foram dadas durante entrega da Lei Orçamentário Anual de 2027 à Câmara Municipal

Santiago Fagundes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Durante a entrega da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, nesta quinta-feira (15), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que o fim da escala de trabalho 6x1 pode impactar a tarifa de ônibus da Capital. O orçamento municipal para o próximo ano prevê um déficit de R$ 630 milhões, e o Executivo demonstra preocupação com os possíveis efeitos da redução da jornada de trabalho sobre as contas públicas.

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