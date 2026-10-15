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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:17

Prefeito de Porto Alegre entrega Lei Orçamentária Anual 2027 à Câmara

A entrega da LOA ocorreu no Salão Adel Carvalho, na Câmara Municipal

A entrega da LOA ocorreu no Salão Adel Carvalho, na Câmara Municipal

Elson Sempé Pedroso/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, protocolou, nesta quinta-feira (15), o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) da Capital para 2027 na Câmara Municipal. A entrega ocorreu no Salão Adel Carvalho, na sede do Legislativo. O orçamento previsto é de R$ 14,2 bilhões, com estimativas de receitas e despesas equilibradas. No caso de todos os contratos vigentes serem executados a pleno, o Executivo projeta um déficit de R$ 630 milhões para o próximo ano.

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