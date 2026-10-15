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CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 20:13

Executivo da Globo é demitido por ligação com Vorcaro

Mensagens foram localizadas no celular de Daniel Vorcaro

Mensagens foram localizadas no celular de Daniel Vorcaro

Banco Master/Reprodução/JC
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Agências
Por meio do celular de Vorcaro, a Polícia Federal encontrou conversas com o CEO da Editora Globo, Frederic Kachar. O executivo foi demitido nesta quinta-feira.

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