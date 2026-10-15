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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:06

TSE derruba decisão de Mendonça e barra posts em que Flávio acusa Lula de menosprezar garis

Nunes Marques considerou que não há fatos comprovados que sustentem acusações contra Lulinha presentes no vídeo

Nunes Marques considerou que não há fatos comprovados que sustentem acusações contra Lulinha presentes no vídeo

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou nesta quinta-feira (15) a remoção de conteúdos do candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre garis.
As publicações de Flávio mostravam apenas um trecho de uma declaração feita por Lula durante ato de campanha em Belo Horizonte (MG), em 29 de setembro.

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