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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:10

Fim da escala 6x1 deve começar a valer na segunda quinzena de dezembro

Senado votou o fim da escala 6X1 em sessão realizada na quarta-feira (14)

Senado votou o fim da escala 6X1 em sessão realizada na quarta-feira (14)

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (14) à noite, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 que dá fim à escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Agora, o próximo passo é o Congresso Nacional promulgar a PEC, que deve ocorrer nos próximos dias. Assim que oficializada a medida, as empresas terão dois meses para implementar a escala 5x2 e diminuir a jornada semanal para 42 horas — a redução para 40 horas ocorre um ano após a primeira alteração.

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