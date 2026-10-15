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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:08

Kassio e Mendonça se reúnem com Meta após polêmicas sobre canais e IA

O encontro dos ministros com a Meta também vem na esteira de uma articulação feita pelas duas campanhas para regulamentar o uso dos canais de WhatsApp

O encontro dos ministros com a Meta também vem na esteira de uma articulação feita pelas duas campanhas para regulamentar o uso dos canais de WhatsApp

Antonio Augusto/TSE/JC
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Agências
Os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente presidente e vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), se reuniram nesta quinta-feira (15) com representantes da Meta, empresa de tecnologia norte-americana dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. A audiência, que não constava nas agendas oficiais, ocorreu após vir a público que a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial da companhia, se recusa a criar material de campanha para Lula (PT), mas atende a pedidos semelhantes relacionados a Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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